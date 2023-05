IMI-Aktie: JPMorgan erwartet Wechsel im FTSE 100

Analyst Pankaj Gupta erwartet, dass der Technologiekonzern IMI in den "Footsie" aufgenommen wird. Ausscheiden dürfte ihm zufolge dafür voraussichtlich das Immobilienunternehmen British Land ( British Land Company ), wie er in einer Studie am Dienstag schrieb.

Die Bekanntgabe etwaiger Änderungen durch den Index-Anbieter FTSE Russell wird an diesem Mittwoch, 31. Mai, nach Handelsschluss erwartet. In Kraft treten sämtliche Änderungen zum Montag, 19. Juni.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

