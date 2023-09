IMK: Hohe Unternehmensgewinne trugen zu Inflation bei

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Hohe Unternehmensgewinne besonders in vier Branchen hatten laut einer Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) einen treibenden Einfluss auf die hohe Inflation in Deutschland. "Zusammenfassend lässt sich sagen, dass von Anfang 2021 bis Mitte 2023 ein beschleunigtes Wachstum der nominalen Stückgewinne eindeutig und spürbar zum Überschießen der Teuerung in Deutschland über das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank beigetragen hat", stellte das gewerkschaftsnahe Institut in der Studie fest.

Dabei sei besonders die Entwicklung in den Bereichen Bau, Handel, Verkehr und Gastgewerbe entscheidend gewesen. "In diesen Bereichen sind nicht nur die Gewinne stark gestiegen, sie stiegen auch stärker als in anderen europäischen Ländern und ihre Entwicklung lief jener der Löhne voraus, sodass man hier von einer durch Gewinnsteigerungen induzierten Inflation sprechen kann", betonten die Ökonomen.

Leider reichten allerdings die bisher in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung verfügbaren Daten nicht aus, um eindeutig Ursachen der Gewinnanstiege zu identifizieren. "Weitgehend ausschließen" könne man allerdings die These einer Überschussnachfrage als zentrale Ursache für die gestiegenen nominalen Stückgewinne. Dieser These widerspreche die Nachfrageentwicklung in den besonders durch Gewinnanstiege geprägten Wirtschaftsbereichen.

Seit dem starken Anstieg der Inflation in der zweiten Jahreshälfte 2021 wird weltweit diskutiert, welchen Anteil erhöhte Unternehmensgewinne im Sinne einer "Gewinninflation" an dem Teuerungsschub gehabt haben. Das IMK betonte, Profite seien dann als preistreibend zu bewerten, wenn die Stückgewinne über einen längeren Zeitraum mit einer höheren Rate stiegen als das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Bei einem starken Anstieg der Preise importierter Vorleistungen folge daraus, dass bereits konstante Gewinnmargen preistreibende Stückgewinne bedeuten könnten.

