IMK: Inflation trifft besonders kinderlose Paare mit mittlerem Einkommen

BERLIN (Dow Jones)--Kinderlose Paare mit mittlerem Einkommen sind aktuell am stärksten von der hohen Inflationsbelastung betroffen. Das ist das Ergebnis des IMK Inflationsmonitors des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Die geringste Belastung ist bei Singles mit hohem Einkommen zu verzeichnen. Angesichts der Ukraine-Krise sieht das Institut für die kommenden Monate große Risiken bei der Entwicklung der Gaspreise und fordert die Bundesregierung daher auf, soziale Härten abzufedern und Auswirkungen auf die Konjunktur entgegenzuwirken. Denn die steigenden Gaspreise belasteten ärmere Haushalte schon aktuell zunehmend, so das IMK.

Grundsätzlich hätten Haushalte mit niedrigem Einkommen ein besonderes Problem mit starker Teuerung, weil sie vor allem unverzichtbare Alltagsgüter kauften und kaum Spielräume besäßen, ihr Konsumniveau durch Rückgriff auf Erspartes aufrecht zu erhalten, wie die Inflationsexpertin Silke Tober und IMK-Direktor Sebastian Dullien erklärten. So treffe die Inflation Haushalte mit geringeren Einkommen zwar noch nicht überproportional, aber infolge des höheren Anstiegs bei Haushaltsenergie relativ stärker als im Dezember 2021.

Allerdings zeigte sich das Institut besorgt über die Entwicklung der Gaspreise in den kommenden Monaten. Denn die Preise, die Gasversorger bezahlen müssten, um sich Lieferungen in einigen Monaten zu sichern, sogenannte Futures, seien seit Dezember extrem stark und noch weitaus mehr angezogen als die Preise für Endkunden. Ein wesentlicher Grund sei der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. "Sollten die Versorger die für 2022 an den Future-Märkten notierten Gaspreise vollständig an ihre Kunden weitergeben, würde das eine Verdopplung der Gaspreise bedeuten und eine Erhöhung der Inflationsrate um rund 2,5 Prozentpunkte", warnten Tober und Dullien.

Bundesregierung sollte gegensteuern

Das hieße, dass die Zielinflationsrate der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2 Prozent in diesem Szenario selbst dann deutlich überschritten würde, wenn alle anderen Preise stabil blieben. Dies sei allerdings unrealistisch, zumal die Kosten für Gas etwa auch den Strompreis spürbar beeinflussten, so das IMK.

"Da eine zügige Normalisierung der internationalen Gaspreise nicht mehr in Sicht ist, sollte die Bundesregierung rasch wirtschaftspolitisch gegensteuern, um soziale Härten und eine Beeinträchtigung der Konjunktur abzuwenden", forderten Tober und Dullien. Die von der Bundesregierung diskutierte vorgezogene Abschaffung der EEG-Umlage für Ökostrom sei eine sinnvolle Maßnahme, reiche aber nicht aus, wenn die Gaspreise regelrecht explodierten.

"Zusätzlich wäre eine zeitweise Senkung der Mehrwertsteuer auf Energie eine Möglichkeit", forderte das IMK. Darüber hinaus schlagen die Experten vor, für Haushalte, die mit Gas heizen und/oder kochen, zeitweilig einen Grundbedarf preislich zu deckeln.

February 15, 2022 03:51 ET (08:51 GMT)