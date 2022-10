IMK: Inflationsbelastung bei einkommensschwachen Familien am höchsten

BERLIN (Dow Jones)--Einkommensschwache Familien sind weit überdurchschnittlich von der aktuellen Inflation betroffen als Singles mit hohem Einkommen, wie eine Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) ergab. Die Inflationsbelastung von einkommensschwachen Familien lag im September bei 11,4 Prozent. Dagegen weisen Alleinlebende mit hohem Einkommen wie in den Vormonaten die im Vergleich geringste haushaltsspezifische Teuerungsrate auf: 8,0 Prozent.

"Die spezifischen Inflationsraten zeigen, dass Haushalte mit geringeren Einkommen durch den Preisanstieg bei Haushaltsenergie überproportional belastet sind und sich hier auch die Verteuerung der Nahrungsmittel stärker niederschlägt", erklärten Silke Tober und Sebastian Dullien, die den Inflationsmonitor des Instituts erstellen. Die Alltagsgüter, die sie vor allem kauften, seien kaum zu ersetzen. Zudem besäßen diese Haushalte kaum Spielräume, ihr Konsumniveau durch Rückgriff auf Erspartes aufrecht zu erhalten.

Daher sei die Stabilisierung von Einkommen und die staatliche Entlastungspolitik in der aktuellen Lage es umso wichtiger. Die von der Bundesregierung ergriffenen Maßnahmen gingen, insbesondere nach den durch das dritte Entlastungspaket vorgenommenen Ergänzungen, "weitgehend in die richtige Richtung", erklärten Tober und Dullien in einer Mitteilung. Die Vorschläge der Gaspreis-Kommission für eine Gaspreisbremse seien zudem ein wichtiger Baustein, um weitere deutliche Preisschübe in den kommenden Monaten zumindest in wichtigen Teilen abzufangen.

Das IMK schloss sich aber der Empfehlung der Kommission an, dass die Bundesregierung bei der Umsetzung der Gaspreisbremse eine Höchstzahl an Kilowattstunden festlegen sollte, die als subventioniertes Grundkontingent gutgeschrieben werde. So sollte verhindert werden, dass Besitzer von großen Luxusimmobilien mit hohem Energieverbrauch hohe Entlastungsbeträge vom Staat erhalten. Eine mögliche Schieflage sollte "unbedingt dadurch korrigiert werden, dass Obergrenzen eingezogen werden, die nur dann durchlässig sind, wenn nachgewiesen wird, dass es sich bei dem Anschluss um einen Anschluss mehrerer Wohnungsparteien handelt", erklärten die IMK-Forscher.

