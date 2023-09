IMK: Ohnehin hohe Rezessionswahrscheinlichkeit für deutsche Wirtschaft steigt

BERLIN (Dow Jones)--Die ohnehin hohe Wahrscheinlichkeit für eine Rezession der deutschen Wirtschaft ist leicht gestiegen, wie das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung mitteilte. Der IMK-Konjunkturindikator zeigt für den Zeitraum September bis Ende November eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 74,0 Prozent an. Anfang August betrug sie für die folgenden drei Monate 71,5 Prozent. Der nach dem Ampelsystem arbeitende Indikator zeigt wie in den Vormonaten "rot", was eine akute Rezessionsgefahr markiert.

"Der deutschen Konjunktur fehlt es weiter an Wachstumsimpulsen, aus fast allen Richtungen kommen nach wie vor Gegenwinde", sagte IMK-Konjunkturexperte Peter Hohlfeld. Dass die Rezessionswahrscheinlichkeit bisher nicht zurückgeht, deute einerseits darauf hin, dass sich die erwartete konsumgestützte Erholung der Konjunktur verzögert und wahrscheinlich erst zum Jahresende beginnt.

Als Grund nannte das Institute, dass die Nominallohnzuwächse zwar im zweiten Quartal 2023 erstmals seit über einem Jahr die Verbraucherpreisinflation ausgeglichen hätten. Allerdings gehe die Inflation nur langsam zurück und daher bleibe der Reallohnzuwachs verhalten. Eine durchgreifende Erholung des privaten Verbrauchs komme noch nicht in Gang. Dementsprechend wies die Produktion im Dienstleistungssektor nach einer stetigen Aufwärtsentwicklung seit Jahresanfang zuletzt einen leichten Knick auf, so das Institut.

September 19, 2023 03:31 ET (07:31 GMT)