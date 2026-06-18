IMK senkt Wachstumsprognosen - Iran-Krieg belastet Wirtschaft

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Der Iran-Krieg und der damit verbundene Anstieg der Energiepreise belastet die deutsche Wirtschaft erheblich. Laut der aktuellen Konjunkturprognose des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung wird für das Jahr 2026 nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,6 Prozent erwartet - das sind 0,3 Prozentpunkte weniger als noch im März prognostiziert. Für das Jahr 2027 korrigierten die Düsseldorfer Ökonomen ihre Erwartungen sogar um 0,7 Prozentpunkte nach unten und rechnen nun mit einem Zuwachs von 0,9 Prozent.

Voraussetzung für diese Zahlen sei jedoch, dass der Konflikt nicht weiter eskaliere und sich die Energielieferungen durch die Straße von Hormus bald normalisierten, hieß es. Neben dem gedämpften Wirtschaftswachstum hinterlässt die geopolitische Krise deutliche Spuren bei der Inflation.

Die Teuerungsrate wird im Jahresmittel 2026 voraussichtlich bei 2,8 Prozent liegen, was den privaten Konsum massiv ausbremst, bevor sie sich 2027 mit prognostizierten 2,3 Prozent wieder dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) annähert.

Die Experten betonen allerdings, dass die Prognosen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet seien und stark vom weiteren Verlauf der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran abhingen. Sollte sich die jüngst getroffene Vereinbarung zwischen den beiden Staaten als stabil erweisen, könnte der Ölpreis schneller fallen als im Hauptszenario angenommen.

In diesem optimistischeren Alternativszenario hält das IMK ein spürbar höheres BIP-Wachstum von rund 0,8 Prozent im laufenden Jahr und etwas mehr als 1 Prozent im Jahr 2027 für realistisch. Das Institut mahnt die Politik und die EZB daher zu einem besonnenen Kurs, um den ohnehin geschwächten Konsum nicht durch verfrühte Zinserhöhungen oder verunsichernde Spardiskussionen zusätzlich zu belasten.

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June 18, 2026 04:01 ET (08:01 GMT)