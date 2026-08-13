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13.08.2026 11:54:00
IMK-Studie: Österreich lag bei Arbeitskosten 2025 im EU-Spitzenfeld
Die Dynamik der hohen Arbeitskostenanstiege der Vorjahre schwächte sich 2025 insgesamt ab, hieß es. Die Arbeitskosten in der Privatwirtschaft erhöhten sich im EU-Durchschnitt um 4,3 Prozent. Die Zuwachsrate in Österreich von 4,5 Prozent fiel deutlich höher aus als jene von Deutschland (3,4 Prozent). Den höchsten Arbeitskostenanstieg verzeichnete Bulgarien mit 13,1 Prozent.
Anstieg der Lohnstückkosten beschleunigt
Die Lohnstückkosten, also die Arbeitskosten im Verhältnis zur Produktivität, stiegen laut Studie in Europa seit 2023 deutlich stärker als in den Jahren zuvor. Grund dafür seien die vielen Krisen nach der Coronazeit gewesen, also der Ukraine-Krieg, die chinesische Subventionspolitik, die US-Zölle und der Iran-Krieg mitsamt der Energiekrise.
Seit dem Jahr 2000 lag die Lohnstückkostenentwicklung im Euroraum im Jahresdurchschnitt bei 1,9 Prozent. In Österreich betrug sie 2,2 Prozent pro Jahr. Auch in den Polykrisenjahren 2020 bis 2022 befanden sich die Kosten laut Studie insgesamt mit durchschnittlichen jährlichen Zuwachsraten von 2,3 Prozent noch weitgehend im Einklang mit den Inflationsziel von zwei Prozent der Europäischen Zentralbank (EZB). Aber in den Jahren 2023 bis 2025 nahmen die Lohnstückkosten durchschnittlich um 4,5 Prozent pro Jahr zu. Die stärksten Anstiege verzeichnete dabei Österreich mit 6,4 Prozent. Das Wachstum der Lohnstückkosten verlangsamte sich zuletzt wieder deutlich, doch eine Rückkehr auf den stabilitätskonformen Zielpfad der EZB lag noch nicht vor, hieß es weiter.
rst/ivn
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