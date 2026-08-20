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20.08.2026 06:31:29
Immatics gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Immatics hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Immatics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,660 USD je Aktie gewesen.
Immatics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 97,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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