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12.11.2026 06:31:28
Immatics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Immatics gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0,58 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,490 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 8,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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