Immatics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Immatics gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,58 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 8,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at