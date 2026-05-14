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14.05.2026 06:31:29
Immatics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Immatics äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Immatics mit einem Umsatz von insgesamt 8,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 54,45 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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