Immatics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Immatics hat am 17.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,49 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Immatics in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 89,09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,1 Millionen USD im Vergleich zu 55,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at