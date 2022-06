Immatics und Editas Medicine schließen strategische Forschungskollaboration zur Kombination von gamma-delta T-Zelltherapien mit Gene-Editing-Technologien für die Behandlung von Krebs ab

Tübingen, Deutschland, Houston, Texas und Cambridge, Massachusetts, 7. Juni 2022 – Immatics N.V. (Nasdaq: IMTX, "Immatics"), ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von T-Zell-basierten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs fokussiert, und Editas Medicine, Inc. (Nasdaq: EDIT), ein führendes Unternehmen im Bereich Genome-Editing, gaben heute den Abschluss einer strategischen Forschungskollaboration und Lizenzvereinbarung bekannt. Durch die Zusammenarbeit kombinieren die Unternehmen adoptive gamma-delta T-Zelltherapien und Gene-Editing Technologien, mit dem Ziel, gemeinsam Therapien zur Behandlung von Krebs zu entwickeln. Als Teil der Lizenzvereinbarung erhält Immatics nicht-exklusive Rechte an der CRISPR-Technologie und dem geistigen Eigentum von Editas Medicine. Editas Medicine ist exklusiver Lizenzinhaber der Cas9-Patente von Harvard und dem Broad Institute sowie der Cas12a-Patente des Broad Institutes.



Die Kombination von Editas’ CRISPR-Gene-Editing-Technologie mit Immatics’ allogener, off-the-shelf Plattform ACTallo® bietet die Möglichkeit, gamma-delta T-Zellen gegen Zielstrukturen auf Krebszellen auszurichten. Das Ziel ist es, T-Zellen zu generieren, die den Tumor noch besser erkennen und zerstören können.

"Genetisch optimierte Zelltherapien haben das Potenzial, das Paradigma für die Behandlung von Krebs maßgeblich zu verändern. Unsere Partnerschaft mit Editas bietet uns zusätzliche Möglichkeiten und Flexibilität bei der Entwicklung unserer ACTallo®-Zelltherapien gegen spezifische Tumor-Zielstrukturen", sagte Dr. Rainer Kramer, Chief Business Officer von Immatics. "Es ist unsere Mission, innovative Wissenschaft zu Krebspatienten zu bringen. Durch die Vereinbarung mit Editas haben wir Zugang zu CRISPR-Technologien, um sie für unsere off-the-shelf gamma-delta T-Zell-Plattform einzusetzen."

"Wir glauben, dass unsere Gene-Editing Technologie das Potenzial von Zelltherapien verstärken kann, um so innovative Behandlungsmöglichkeiten gegen Krebs zu schaffen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Team von Immatics neuartige Therapieansätze mit verbesserten Anti-Tumor-Eigenschaften zu entwickeln und damit Krebspatienten zu helfen", sagte Gilmore O'Neill, M.B., M.M.Sc., Präsident und Chief Executive Officer von Editas Medicine.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Editas Medicine eine Vorauszahlung in nicht-bekanntgegebener Höhe und hat Anspruch auf zusätzliche Meilensteinzahlungen für die Entwicklung, Zulassung und Vermarktung sowie gestaffelte Tantiemen auf zukünftige Nettoumsätze für jegliche Produkte, die aus dieser Kollaboration hervorgehen.

-ENDE-

Über Immatics

Immatics entwickelt zielgerichtete Immuntherapien gegen Krebs. Unsere Mission ist es, das Potenzial von T-Zellen für Patient:innen voll auszuschöpfen und neue Wege im Kampf gegen Krebs zu gehen. Wir identifizieren tumorspezifische Zielstrukturen und entwickeln dazu passende T-Zell-Rezeptoren (TCRs), die gezielt gegen den jeweiligen Tumor eingesetzt werden können. Dieses firmeneigene Know-how ist die Basis unserer Pipeline adoptiver Zelltherapien und bispezifischer TCR-Moleküle sowie unserer Kollaborationen mit weltweit führenden Pharmaunternehmen.

Regelmäßige Updates finden Sie auf unserer Website unter www.immatics.com oder folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Twitter, LinkedIn und Instagram .

Über Editas Medicine

Als führendes Genome-Editing-Unternehmen konzentriert sich Editas Medicine darauf, die Leistungsfähigkeit und das Potenzial der Genome-Editing-Systeme CRISPR/Cas9 und CRISPR/Cas12a in eine robuste Pipeline von Therapien für Menschen mit schweren Krankheiten auf der ganzen Welt umzusetzen. Das Ziel von Editas Medicine ist es, transformative und präzise genom-basierte Medikamente mit dauerhafter Wirkung für ein breites Spektrum an Krankheiten zu identifizieren, entwickeln, herzustellen und zu kommerzialisieren. Editas Medicine ist der exklusive Lizenzhalter der Cas9-Patente von Harvard und dem Broad Institute sowie der Cas12a-Patente des Broad Institute für die Anwendung in der Humanmedizin. Weitere Informationen und wissenschaftliche Präsentationen finden sie unter: www.editasmedicine.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Immatics

Bestimmte Aussagen in der Pressemitteilung können als in die Zukunft gerichtete Aussagen angesehen werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder auf die zukünftige finanzielle oder operative Leistung von Immatics. So sind beispielsweise Aussagen über den Zeitplan von Produktkandidaten sowie Immatics' Fokus auf Partnerschaften, um seine Strategie voranzubringen, zukunftsgerichtete Aussagen. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie "kann", "sollte", "erwartet", "beabsichtigt", "wird", "schätzt", "voraussehen", "glaubt", "prognostiziert", "potenziell", oder "fortsetzen" oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen, die zwar von Immatics und seinem Management als sinnvoll erachtet werden, aber grundsätzlich ungewiss sind. Von Zeit zu Zeit können neue Risiken und Ungewissheiten auftauchen und es ist nicht möglich, alle Risiken und Ungewissheiten vorherzusagen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich: verschiedene Faktoren, die sich der Kontrolle des Managements entziehen, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen, sowie andere Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Nichts in dieser Präsentation sollte als eine Zusicherung irgendeiner Person angesehen werden, dass die hierin dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen erreicht werden oder dass eines der beabsichtigten Ergebnisse dieser zukunftsgerichteten Aussagen erreicht wird. Der Leser sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen, die nur zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie veröffentlicht wurden. Immatics übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zum besseren Verständnis mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Editas Medicine

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Die Wörter "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anstreben", "sollten", "würden" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören auch Aussagen über die Kooperationen des Unternehmens. Es ist möglich, dass das Unternehmen die Pläne, Absichten oder Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt werden, nicht tatsächlich erreicht, und Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den Plänen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt wurden, darunter: Unsicherheiten, die mit dem Beginn und dem Abschluss präklinischer und klinischer Studien sowie der klinischen Entwicklung der Produktkandidaten des Unternehmens verbunden sind; die Verfügbarkeit und der Zeitpunkt von Ergebnissen aus präklinischen und klinischen Studien; die Frage, ob Zwischenergebnisse aus einer klinischen Studie Vorhersagen über die Endergebnisse der Studie oder die Ergebnisse künftiger Studien zulassen; die Erwartungen hinsichtlich der behördlichen Genehmigungen für die Durchführung von Studien oder die Vermarktung von Produkten und die Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel für die vorhersehbaren und unvorhersehbaren Betriebskosten und Investitionsanforderungen des Unternehmens. Diese und andere Risiken werden unter der Überschrift "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K, der bei der Securities and Exchange Commission hinterlegt ist, in der aktualisierten Fassung der nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission und in anderen Einreichungen, die das Unternehmen in Zukunft bei der Securities and Exchange Commission vornehmen könnte, ausführlicher beschrieben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen geben nur die Ansichten des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und sollten nicht als Grundlage für die Ansichten des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt herangezogen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Presse- und Investoranfragen für Immatics Jacob Verghese oder Stephanie May Trophic Communications Tel: +49 89 2070 89831 immatics@trophic.eu





Immatics N.V. Anja Heuer Jordan Silverstein Director, Corporate Communications Head of Strategy Tel: +49 89 540415-606 Phone: +1 281 810 7545 media@immatics.com InvestorRelations@immatics.com





Editas Medicine Presseanfragen

Cristi Barnett

(617) 401-0113

cristi.barnett@editasmed.com



Investoranfragen

Ron Moldaver

(617) 401-9052

ir@editasmed.com









Anhang