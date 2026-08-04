AB InBev Aktie

AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 08:47:38

Immer mehr Brauereien in Deutschland schließen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Sterben von Brauereien in Deutschland geht weiter. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der produzierenden Betriebe um 53 auf 1.415 zurückgegangen, wie das Statistische Bundesamt zum Internationalen Tag des Bieres (7. August) berichtet. Im Vergleich zum langjährigen Höchststand mit 1.552 Brauereien aus dem Jahr 2019 waren es sogar 137 Brauereien weniger.

Hintergrund der Entwicklung ist der seit Jahren sinkende Absatz bei gleichzeitig stark steigenden Kosten. Zwar steigt die Nachfrage nach alkoholfreiem Bier, das kann aber die Mengenverluste beim herkömmlichen Bier nicht ausgleichen.

Auch im Jahr 2025 hatte Bayern mit 588 Brauereien die höchste Zahl, gefolgt von Baden-Württemberg mit 190 und Nordrhein-Westfalen mit 131 Brauereien. Mehr als die Hälfte aller Betriebe produziert höchstens 100.000 Liter im Jahr. Betriebsaufgaben gab es aber auch in größeren Unternehmen./ceb/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr abgeworfen

Rentable AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anlage? Wer vor Jahren in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

30.07.26
 AB Inbev-Aktie im Minus: Absatzwachstum etwas geringer als erwartet (dpa-AFX)
28.07.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
21.07.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
14.07.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
07.07.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
30.06.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
23.06.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
16.06.26