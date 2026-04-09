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09.04.2026 10:24:43

Immer mehr Regierungen fordern Verzicht auf iranische Hormus-Gebühren

Von Angus Berwick

DOW JONES--Regierungen weltweit wehren sich gegen die Pläne des Iran, Gebühren für die Durchquerung der Straße von Hormus zu erheben. Der Iran hat Vermittlern mitgeteilt, dass er die Anzahl der Schiffe, die die weltweit wichtigste Energietransportroute passieren, auf etwa ein Dutzend pro Tag begrenzen und im Rahmen des von US-Präsident Donald Trump ausgehandelten Waffenstillstands Gebühren erheben will. Laut Reedereien verlangt der Iran Gebühren von bis zu 2 Millionen US-Dollar für einen Supertanker.

Die britische Außenministerin Yvette Cooper erklärte am Donnerstagmorgen, es sei entscheidend, dass der Iran keine Kontrolle über die Passage erhalte. "Dies ist eine internationale Transitroute durch die hohe See; es kann daher nicht zugelassen werden, dass bei der Wiederöffnung Gebühren und Beschränkungen für diese Route erhoben werden", sagte sie dem BBC.

Ebenso gaben ein Dutzend europäischer Staats- und Regierungschefs zusammen mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney am Mittwoch eine Erklärung ab, wonach ihre Regierungen dazu beitragen würden, "die Freiheit der Schifffahrt" durch die Meerenge zu gewährleisten. Die Golfstaaten, darunter Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, gaben gestern ähnliche Erklärungen ab.

Der stellvertretende iranische Außenminister Saeed Khatibzadeh bekräftigte am Donnerstag die Position des Irans, wonach das Land das Recht zur Kontrolle der Wasserstraße habe, da diese ausschließlich aus iranischen und omanischen Hoheitsgewässern bestehe. "Es ist dem guten Willen des Iran und des Omans zu verdanken, dass wir eine sichere Passage für alle ermöglichen", sagte er der BBC.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2026 04:25 ET (08:25 GMT)

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