Immer mehr Rentenempfänger in Deutschland - 350 Milliarden Euro ausgezahlt

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland haben im vergangenen Jahr 21,9 Millionen Menschen Leistungen aus gesetzlicher, privater oder betrieblicher Rente erhalten. Insgesamt wurden rund 350 Milliarden Euro ausgezahlt, etwa 8,5 Milliarden Euro (2,5 Prozent) mehr als im Jahr zuvor. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag weiter mitteilte, stieg die Zahl der Empfänger um 127 000 Rentnerinnen und Rentner.

Laut den Angaben waren knapp 65 Prozent der Rentenleistungen steuerpflichtig (227 Milliarden Euro). Seit 2015 sei der Anteil damit um 9,7 Prozentpunkte gestiegen. Ursache für den Anstieg ist die Neuregelung der Besteuerung von Alterseinkünften im Alterseinkünftegesetz von 2005.

Wie viele Menschen 2021 Einkommensteuer zahlen, sei aufgrund der langen Fristen zur Steuerveranlagung noch nicht bekannt, hieß es. Aktuellste Informationen lagen den Statistikern zufolge für das Jahr 2018 vor. Demnach mussten damals etwa ein Drittel (34 Prozent) Einkommensteuer auf ihre Renteneinkünfte zahlen. Im Vergleich zu 2017 sei der Anteil um 2,5 Prozentpunkte gestiegen./jto/DP/stk