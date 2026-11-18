Immersion Games Spolka Akcyjna Bearer hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Immersion Games Spolka Akcyjna Bearer ein Ergebnis je Aktie von -0,080 PLN vermeldet.

Redaktion finanzen.at