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27.03.2026 06:31:29
Immersion Games Spolka Akcyjna Bearer gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Immersion Games Spolka Akcyjna Bearer hat am 24.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0,390 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Immersion Games Spolka Akcyjna Bearer vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,100 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,450 PLN je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 1,50 Millionen PLN, gegenüber 2,97 Millionen PLN im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 49,49 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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