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16.09.2026 06:31:29
Immersion gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Immersion veröffentlichte am 14.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Immersion -0,030 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Immersion im vergangenen Quartal 294,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Immersion 292,0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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