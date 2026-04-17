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17.04.2026 06:31:29
Immersion: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Immersion hat am 14.04.2026 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 650,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 616,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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