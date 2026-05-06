Immersion verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Immersion hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Immersion hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,470 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 518,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 474,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at