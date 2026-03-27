Immix Biopharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Immix Biopharma hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Immix Biopharma -0,160 USD je Aktie generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,890 USD. Im Vorjahr waren -0,760 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at