Immix Biopharma Aktie

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WKN DE: A3C9EJ / ISIN: US45258H1068

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29.09.2026 15:40:18

Immix Biopharma's NXC-201 Shows 89% Complete Response Rate In AL Amyloidosis

(RTTNews) - Tuesday, Immix Biopharma (IMMX) said an interim Phase 2 NEXICART-2 update showed an 89% complete response rate with investigational NXC-201 in relapsed/refractory AL amyloidosis.

NXC-201 is an investigational BCMA-targeted CAR-T therapy. Across 45 patients, 40 achieved complete response, while four additional MRD-negative patients could potentially increase the CR rate to 98%.

No relapses were reported among patients achieving CR or MRD-negativity, and no neurotoxicity or enterocolitis was observed.

The company plans a final study readout and BLA submission in 2027.

Currently, IMMX is trading at $10.90, down 4.66%.

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