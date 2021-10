Immo-Investments in Österreich legten bis September zu

Die Immobilien-Investments in Österreich sind heuer in den ersten drei Quartalen wie erwartet leicht angestiegen.

Bis September wurden 2,6 Mrd. Euro investiert, um 7 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, wie der Immo-Berater CBRE am Dienstag erklärte. Bis zum Jahresende sollten 3,5 bis 4 Mrd. Euro erreicht werden können, glaubt der Consulter.

Besonders groß ist die Investorennachfrage bei Wohnen und Logistik - ins Segment Wohnen flossen heuer bisher 31 Prozent der Gelder, 29 Prozent in Retail-Immobilien, 18 Prozent in Büroimmobilien und 13 Prozent in Logistik. Fast 40 Prozent der Investoren kommen aus Deutschland, 30 Prozent aus Österreich.

Gäbe es ausreichend investmentfähige Objekte am Markt, könnte das Investmentvolumen noch höher ausfallen, heißt es. Primär bei Logistik und Core Office sei das Angebot nach wie vor limitiert und werde der Nachfrage nicht gerecht. Daher stünden die Renditen in den gefragtesten Asset-Klassen weiterhin unter Druck, bei Logistik, Büro und Wohnen dürften sie in den kommenden Monaten noch einmal leicht nachgeben.

sp/kre