ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
11.03.2026 05:30:00
Immobilien: Für 200.000 Euro renoviert, aber Energieausweis steht auf F - wie kann das sein?
Neues Dach, neue Heizung und neue Fenster, komplett kerngedämmt: Trotzdem sagt der Energieausweis »nicht wesentlich modernisiert«. Experte Tristan Jorde sagt, wo die größten Probleme mit dem Ausweis liegen. Und was Sie tun können.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu ÅF AB
05:30
|Immobilien: Für 200.000 Euro renoviert, aber Energieausweis steht auf F - wie kann das sein? (Spiegel Online)
04.02.26
|Ausblick: ÅF AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
21.01.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
23.10.25
|Ausblick: ÅF AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
09.10.25
|Erste Schätzungen: ÅF AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ÅF AB
Aktien in diesem Artikel
|ÅF AB
|11,94
|0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.