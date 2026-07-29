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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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29.07.2026 05:30:00
Immobilien: So nutzen Sie Psychologie-Tricks beim Hauskauf - und müssen weniger zahlen
1,5 Millionen Euro für ein Haus? Sehen Sie, Sie stellen sich jetzt eine Luxusvilla vor. Aber beim Immobilienkauf können Sie solche psychologischen Spielchen zu Ihren Gunsten nutzen. Die Anleitung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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