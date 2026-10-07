SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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07.10.2026 05:30:00
Immobilien: Wie Sie verklausulierte Formulierungen in Anzeigen richtig deuten
Liebhaberobjekt, gepflegt und lichtdurchflutet – das klingt erst mal toll, sollte Sie aber skeptisch machen. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei Immobilienanzeigen achten müssen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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