Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Im Abwärtssog
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22.09.2026 12:25:38
Immobilien-Aktien unter Beschuss: LEG, TAG, Aroundtown und Co. fallen weiter
Zum belastenden Zinsanstieg kam am Wochenende der Wahlsieg der Linken in Berlin, der das alte Thema Enteignung wieder deutlich hochkochte. Die Linke will die Regierungsbildung in Berlin nach ihrem Sieg bei der Abgeordnetenhauswahl zügig vorantreiben.
Die Experten der Investmentbank Exane BNP Paribas kappten ihr Kursziel für Vonovia auf 16 Euro und signalisieren damit auch nach der Durststrecke weitere Rückschlaggefahr.
Analyst Jonathan Kownator von der Investmentbank Goldman Sachs sieht die Regierungsbildung in Berlin und dann die Koalitionsverträge als anhaltenden Unsicherheitsfaktor für die Wohnimmobilienunternehmen. Theoretisch sei aber auch eine Koalition ohne die Linke denkbar, allerdings mit deutlich knapperer Mehrheit.
Kownator erinnerte daran, dass Immobiliengesetze in Deutschland im Wesentlichen Bundessache sind, und etwa der Berliner Mietendeckel im Jahr 2021 bereits vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden war. Die Bundesregierung wolle zudem nach der Berlin-Wahl Gas geben mit ihrem Anti-Enteignungsgssetz.
Gleichwohl könnten die Wohnimmobilienunternehmen durch andere Vorschläge getroffen werden - etwa durch neue Mietpreisbremsen sowie einen Ausbau des staatlichen Wohnungsbaus.
/ag/mis/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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