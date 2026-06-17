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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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17.06.2026 12:39:00
Immobilien-Krise: Viele Wohnungen entstehen dort, wo sie kaum gebraucht werden
Der Wohnungsbau in Deutschland kommt kaum voran, in Großstädten spitzt sich die Lage zu. Eine Auswertung zeigt nun: Neu gebaut wird oft dort, wo es kaum Nachfrage gibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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