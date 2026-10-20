LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Steigende Marktzinsen
|
20.10.2026 17:57:00
Immobilienaktien im Fokus - Vonovia schwächelt, TAG gesucht
Vonovia mitsamt der Tochter Deutsche Wohnen wäre besonders betroffen von den entsprechenden Plänen einer möglichen rot-rot-grünen Berliner Regierung. Die Grünen und die SPD hatten am Vorabend den Weg freigemacht für Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei. Der Linken-Fraktionsvorstand berät am Dienstag nun einmal mehr über das Thema Antisemitismus und den weiteren Umgang mit der Abgeordneten Vanessa Emde. Das Thema ist für Grüne und SPD ein wichtiger Störfaktor.
Derweil konnten sich die Aktien von TAG Immobilien nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs schließlich abkoppeln und verzeichneten ein Plus von 4,45 Prozent bei 10,80 Euro. Der Wachstumsmotor Polen verhelfe den Hamburgern zu einer branchenführenden Gewinndynamik, schrieb Goldman-Experte Jonathan Kownator. Zudem lobte er die Rendite und die geringen Leerstände im deutschen Immobilienbestand. Obendrein sei die Bilanz von TAG solide.
Relativ stark sank zwischenzeitlich in diesem Sektor auch der Kurs von LEG Immobilien, nachdem die US-Bank Morgan Stanley ihr Votum auf "Underweight" gesenkt hatte. Letztlich ging es 0,61 Prozent auf 46,30 Euro aufwärts.
/ag/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Wohnen SE
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu LEG Immobilien
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Wohnen SE
|15,34
|1,19%
|LEG Immobilien
|48,18
|5,20%
|TAG Immobilien AG
|10,84
|5,04%
|Vonovia SE
|16,52
|0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.