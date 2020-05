Immobilienkonzerne LEG und TAG brechen Zusammenschlussverhandlungen ab

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Immobilienkonzerne LEG (LEG Immobilien) und TAG (TAG Immobilien) gehen nicht zusammen. Die Gespräche über einen Zusammenschluss seien einvernehmlich beendet worden, teilte LEG am späten Dienstagabend in Düsseldorf mit. Dies hätten die Vorstände beider Unternehmen an diesem Tag beschlossen.

Der Mitteilung zufolge konnte insbesondere keine Einigung über das mögliche Umtauschverhältnis erzielt werden. Vor diesem Hintergrund würden beide Unternehmen den angestrebten Zusammenschluss nicht weiter verfolgen.

Erst vergangenen Freitag hatte der LEG-Vorstand entsprechende Gespräche bestätigt. Der Mitteilung des Unternehmens zufolge sollten TAG-Aktionäre ihrer Papiere in LEG-Aktien tauschen.

Mit dem Zusammenschluss hätte LEG seinen Rückstand zu den beiden Branchengrößen Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) und Deutsche Wohnen (Deutsche Wohnen SE) verkürzen und Wohnungsbestände außerhalb seines bisherigen Stammgebiets erwerben können. LEG ist mit seinen 136 000 Wohneinheiten vor allem in Nordrhein-Westfalen aktiv, TAG Immobilien mit seinen 85 000 Einheiten vor allem im Osten und Südosten Deutschlands./he/bek