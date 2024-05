Immobilienpreise 2023 gesunken, Mieten dagegen gestiegen

Die Immobilienpreise sind 2023 im Vergleich zum Jahr davor zurückgegangen. Insgesamt fielen die Preise um 2,6 Prozent, wobei der Preisrückgang vor allem bei bestehenden Wohnungen (minus 3,7 Prozent) stattfand. Die Preise für neue Wohnungen blieben dagegen nahezu unverändert (minus 0,1 Prozent), wie die Statistik Austria am Dienstag mitteilte. Der Preisrückgang fiel in Österreich mit 2,6 Prozent stärker aus als im EU-Schnitt (minus 0,3 Prozent).

Der Quadratmeterpreis einer Wohnung in Österreich betrug im Vorjahr im Median 4.023 Euro, jener für ein Haus lag bei 2.678 Euro. Dabei gab es ein klares West-Ost-Gefälle. So lagen die Wohnungspreise in Bregenz (5.150 Euro pro Quadratmeter) deutlich über jenen in Graz (3.209 Euro), auch bei Häusern lagen die Preise beispielsweise in Innsbruck (5.754 Euro) spürbar über den Preisen in Bruck an der Leitha (2.989 Euro). Deutlich höher waren die Preise zudem in urbanen Zentren wie Wien oder Salzburg Stadt.

Die Mieten sind indessen deutlich gestiegen. Im Durchschnitt erhöhten sich die Mietkosten inklusive Betriebskosten im Vorjahr um 7,6 Prozent und lagen bei 625,3 Euro bzw. 9,4 Euro je Quadratmeter und Monat. Der Anstieg entspreche in etwa der Inflation, die im Gesamtjahr 2023 um 7,8 Prozent zugelegt hat.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 0699-24) bel/kre

WEB http://www.statistik.at/