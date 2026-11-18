--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Genaue Funktionsbezeichnungen ergänzt ---------------------------------------------------------------------

Im ersten Halbjahr 2026 gab es einen Anstieg der Immobilienverkäufe. Das sei von Vorzieheffekten vor dem Auslaufen der befristeten Gebührenbefreiung für Grundbucheintragungen befeuert worden. Das zweite Halbjahr war hingegen bisher "verhalten", sagte Johannes von Matuschka, Geschäftsführer für Wien des Immobilienmaklers Engel & Völkers (E&V), am Dienstag vor Journalisten. "Mehr Kaufaktivität bedeutet nicht unbedingt höhere Preise", schränkte er ein.

Im mittleren Preissegment habe es eine "Seitwärtsbewegung" der Preise gegeben, während teure Objekte und Objekte in sehr guten Lagen etwas teurer geworden seien. Das Angebot sei aber generell hoch, Käufer hätten eine gute Verhandlungsposition. Tatsächliche Kaufpreise lägen teilweise bis zu 20 Prozent unter dem ursprünglich geforderten Preis. Die regionalen Unterschiede sind aber groß.

In vielen Bundesländern Preisrückgänge

In Niederösterreich gebe es teilweise einen Angebotsüberhang, die Preise haben um bis zu fünf Prozent nachgelassen, so Gerhard Holnsteiner, bei E&V Geschäftsführer für Korneuburg. Auch in Mödling lägen die Preise um zehn Prozent unter den Spitzenwerten, trotzdem bleibe der Standort "Preiskaiser", ergänzte Livia Beirer, Geschäftsführerin für die Region Baden/Mödling.

In Teilen Tirols liege das Preisniveau wieder auf dem Stand von 2018/19 und damit bis zu 30 Prozent unter den Höchstständen, stellte Florian Huber, bei E&V für Tirol und Zell/See Geschäftsführer fest. Und das noch ohne Berücksichtigung der Inflation. Das habe etwa dazu geführt, dass in Innsbruck nun die Innsbrucker selber wieder mehr Immobilien nachfragen. In Kitzbühel oder Zell/See seien Objekte mit hohem Freizeitwert am Markt, die früher sehr schnell oder unter der Hand "zu immer steigenden Preisen" weggegangen seien.

Für Salzburg sieht Mark Hüsgen, Geschäftsführer für die Region, ebenfalls ein "etwas geringeres Preisniveau" im Jahr 2026, nach den schlechten Jahren 2022 und 2023 habe es zunächst eine Stabilisierung gegeben. Auch in diesem Bundesland seien im ersten Halbjahr mehr Transaktionen abgewickelt worden, ohne dass die Preise stiegen. Ausgenommen seien "See- und Berglagen", wo die Nachfrage unverändert hoch sei. Hüsgen beklagt insbesondere die langen und intransparenten Verfahren der Grundverkehrsbehörden in dem von ihm betreuten Bundesland. Das führe manchmal zu fast ein Jahr dauernden Entscheidungen und viel Unsicherheit bei Käufern und Verkäufern. In Vorarlberg sind die Preise zwar durchwegs gestiegen, trotz höherem Interesse sei die Zahl der Transaktionen aber gleich geblieben, ergänzte Richard Jennewein, E&V-Geschäftsführer für das Bundesland.

Auch Käufer brauchen Fingerspitzengefühl

Für 2027 rechnen die Experten von Engel & Völkers generell mit einem gleichbleibenden Preisniveau. In Ballungsräumen dürfte sich aber das Angebot verknappen, was zu steigenden Preisen führe. Generell gebe es eine starke Nachfrage nach Bestandsimmobilien. Dabei würden junge Käuferinnen und Käufer gerne auf preislich interessante, renovierungsbedürftige Objekte zurückgreifen. Das werde als nachhaltig empfunden und biete die Möglichkeit, mit kleinerem Geldbörsl immer noch eine Wohnung nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten, sagte Beirer. Allerdings müssten die Interessenten auch auf die Empfindlichkeit der meist älteren Verkäuferinnen und Verkäufer Rücksicht nehmen. Es sei auch schon einmal ein Verkauf verweigert worden, wenn die Käufer nur davon sprachen, das geliebte Heim danach wegzureißen.

Engel & Völkers ist auf Immobilien-Dienstleistungen im Premium-Segment spezialisiert und in über 35 Ländern tätig. An die 30 Prozent der in Österreich vermittelten Käufer waren heuer aus dem Ausland.

RBI sieht Preiserhöhungen vor allem in teuren Bezirken

Bevölkerungswachstum führe kurzfristig nicht automatisch zu mehr Nachfrage und höheren Preisen, schreibt Peter Mayr, Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich, am Dienstag in einer Aussendung. Seit dem deutlichen Anstieg von Kreditzinsen begrenze die Leistbarkeit die Nachfrage beim Kauf von Einfamilienhäusern. "Während die Preise in den 20 teuersten untersuchten Bezirken seit dem dritten Quartal 2022 (bis zum 2. Quartal 2026) im Durchschnitt um rund 5,0 Prozent zurückgingen, legten sie in den 20 günstigsten Bezirken im Schnitt leicht um 0,3 Prozent zu", so das Ergebnis einer RBI-Analyse. Langfristig würden aber Bevölkerungswachstum, Wohnraumbedarf und verfügbares Angebot zentrale Faktoren für die Preisentwicklung bleiben.

tsk/cgh/fel