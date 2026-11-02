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02.11.2026 16:25:00
Immobilienwirtschaft warnt vor strengeren Finanzierungsbedingungen
Seit dem Jahr 2021 gingen den WKÖ-Branchensprechern zufolge bereits 25.000 Arbeitsplätze in der Immobilienbranche verloren. Mit den rigiden Vorgaben stünden weitere 25.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel. "Gleichzeitig erklärt uns die Finanzmarktaufsicht, es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass ihre Maßnahmen die Bautätigkeit belasten", so Hans Jörg Ulreich, Berufsgruppensprecher Bauträger im Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WKÖ.
Pro und Contra
Eine Argumentationshilfe kommt vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO): Eine Studie des Instituts ergab, dass der sektorale Systemrisikopuffer für gewerbliche Immobilienfinanzierungen die schwache Baukonjunktur zusätzlich belaste und sogar zu höheren Mieten führen könne. Statt pauschaler Verschärfungen sollte es zielgerichtete Maßnahmen bei einzelnen Kreditinstituten geben, führten die Studienautoren aus.
Der Markt für Gewerbeimmobilien sowie die schwächelnde Konjunktur stellten jedoch Risiken dar, merkte der Internationale Währungsfonds (IWF) im jüngsten Bericht zum Financial Sector Assessment Program von Mitte Juli dieses Jahres an. Rund 43 Prozent der Unternehmenskredite würden auf gewerbliche Immobilienfinanzierungen entfallen. Bei 8,3 Prozent handle es sich um notleidende Kredite, im gewerblichen Wohnbau sei der Anteil mit 14,3 Prozent noch höher.
Neubewertung gefordert
Die FMA hingegen sehe bei den strengeren Vorgaben keine Anhaltspunkte für negative Auswirkungen, merkte Ulreich dazu an. WKÖ-Fachverbandsobmann Roman Oberndorfer fordert eine Neubewertung der Maßnahmen. Die Stabilität von Banken könne nicht isoliert von der Stabilität der Unternehmen, der Beschäftigung und der Wohnraumversorgung betrachtet werden, merkte Oberndorfer an.
Das Ziel müsse eine Kreditvergabe sein, die sowohl der Finanzmarktstabilität als auch den wirtschaftlichen Realitäten der Wohnbauwirtschaft Rechnung trage, so die Forderung des Fachverbands der Immobilien- und Vermögenstreuhänder.
fel/kre
WEB http://www.fma.gv.at https://www.wifo.ac.at/
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