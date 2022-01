IMMOFINANZ-Aktie: CPI PROPERTY GROUP übernimmt IMMOFINANZ-Anteile von Petrus Advisers

Der IMMOFINANZ-Aktionär Petrus Advisers verkauft seine Anteile an dem Wiener Immobilienunternehmen an die CPI PROPERTY GROUP.

Man habe mit CPI PROPERTY einen Kaufvertrag über die gesamte Beteiligung in Höhe von acht Prozent zu einem Preis von 22,70 Euro je Aktie abgeschlossen, teilte Petrus Advisers am Mittwochabend mit. Der vereinbarte Kaufpreis entspreche einer Verbesserung von sieben Prozent gegenüber dem ursprünglichen Übernahmeangebot der CPI in Höhe von 21,2 je Aktie.

"Unsere Transaktion steht allen Aktionären der IMMOFINANZ offen, die nunmehr ebenfalls ihre Aktien zu diesem verbesserten Preis andienen können", teilte der Hedgefonds mit. Dem Deal müssen noch die Wettbewerbsbehörden zustimmen.

Die vom tschechischen Milliardär Radovan Vitek kontrollierte CPI hat sich laut Petrus in kurzer Zeit zu einem führenden Spieler im europäischen Gewerbeimmobilienmarkt entwickelt. Die in Frankfurt notierte Gesellschaft will den Immobilienkonzern IMMOFINANZ mehrheitlich und hat dafür bisher 21,20 Euro je Aktie geboten.

Petrus sieht in CPI einen "ideenreichen und dynamischen Garanten für Wandel bei IMMOFINANZ". "CPI wird bei IMMOFINANZ mit dem Kärcher aufräumen und die ständige Wertvernichtung der letzten Jahre untersuchen", so Petrus. Gleichzeitig bietet die S IMMO für eine Anteilsaufstockung an der IMMOFINANZ einen Preis von 23 Euro je Aktie.

tsk

APA