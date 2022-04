IMMOFINANZ-Aktie knapp im Plus: Radka Doehring von CPI zur neuen IMMOFINANZ-Vorständin erklärt

Sie tritt ihr Mandat am 1. Mai für drei Jahre an, teilte die IMMOFINANZ am Freitag mit. Der Vorstand werde sich dann aus Doehring, Dietmar Reindl und Stefan Schönauer zusammensetzen.

Doehring sei "eine erstklassige Managerin, die über umfassende Expertise im Finanzbereich, in Transformationsprozessen, der Digitalisierung und Unternehmensführung verfügt", wird Miroslava Greštiakova, Vorsitzende des Aufsichtsrats der IMMOFINANZ, in der Aussendung zitiert. Doehring sei in verschiedenen Führungspositionen in Unternehmen sowie im öffentlichen Sektor tätig gewesen. Zuletzt war sie mehr als neun Jahre Finance Director für Finanzen, Liegenschaftsverwaltung und Rundfunkgebühren bei RTVS, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkgesellschaft der Slowakei. Davor arbeitete sie in leitenden Positionen bei der CPI Property Group und der börsennotierten Central European Media Enterprises. Die Wirtschaftsprüferin, die auch in den USA und Großbritannien studiert hat, spricht mehrere Sprachen.

IMMOFINANZ-Papiere zeigen sich im Wiener Handel zeitweise 0,17 Prozent höher bei 22,98 Euro.

tsk/sp

(APA)