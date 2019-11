IMMOFINANZ-Aktie legt zu: S IMMO und IMMOFINANZ begraben Fusionspläne

Man habe "insbesondere hinsichtlich eines möglichen Umtauschverhältnisses keine Einigung" erzielen können, begründet die IMMOFINANZ in einer Aussendung Dienstagnachmittag das Ende der Gespräche.

Die Immofinanz ist derzeit mit 29,1 Prozent an der S IMMO beteiligt.

Die Aktien der beiden Unternehmen reagierten zunächst nicht auffällig auf die Nachricht. Aktuell notieren die Titel der S IMMO im Wiener prime market bei minus 0,90 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Die Aktien der IMMOFINANZ stehen mit 0,80 Prozent im Plus.

Die Aktie von IMMOFINANZ steigt im späten Handel in Wien 1,21 Prozent auf 25,00 Euro. S IMMO-Titel kosten hingegen zuletzt so viel wie am Vorabend.

