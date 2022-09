IMMOFINANZ-Aktie rot: 53 Immobilien von Mehrheitseigentümer CPI übernommen

Die Objekte mit einer vermietbaren Fläche von rund 217.000 Quadratmetern verteilen sich auf die vier Länder Tschechien, Polen, Slowakei und Ungarn, wie das Unternehmen Montagabend mitteilte. Der Kaufpreis betrage 324,2 Mio. Euro. Der Vertrag wurde heute unterzeichnet.

30 Objekte mit einer vermietbaren Fläche von rund 89.300 Quadratmetern befinden sich in Tschechien, 15 (rund 76.200 Quadratmeter) in der Slowakei, sechs (18.200 Quadratmeter) in Polen, zwei (rund 33.600 Quadratmeter) in Ungarn.

Das Closing für 36 Immobilien in Tschechien und Polen mit einer vermietbaren Fläche von 108.000 Quadratmetern sei ebenfalls heute erfolgt. Der Kaufpreis in Höhe von 191 Mio. Euro dafür sei aus bestehenden Eigenmitteln finanziert worden. Der Abschluss des Ankaufs der weiteren 17 Objekte in Ungarn und der Slowakei soll bis Jahresende erfolgen.

Da die CPI Property Group rund 77 Prozent der Aktien an der IMMOFINANZ halte, handle es sich bei dem Ankauf rechtlich um eine "Transaktion mit nahestehenden Rechtsträgern", hieß es in der Aussendung. Mit der Transaktion vergrößere sich das Retail-Portfolio der IMMOFINANZ auf 166 Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,3 Millionen Quadratmetern in zehn Ländern.

"Diese Akquisition beschleunigt nicht nur den Ausbau unserer führenden Marktposition bei Retail Parks in Europa und unserer Marke STOP SHOP, sondern wird mit stabilen Mieteinnahmen von jährlich rund 25 Millionen Euro auch die Ertragskraft der IMMOFINANZ nachhaltig stärken", erwartet Vorständin Radka Doehring.

Die Aktie der IMMOFINANZ verliert im Wiener Handel zeitweise 0,68 Prozent auf 14,71 Euro.

kre/ivn

APA