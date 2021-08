IMMOFINANZ bis Juni mit hohem Gewinn durch Immobilien-Aufwertungen

Bis Juni wurden 52,5 Mio. Euro positives Bewertungsergebnis aus den Bestandsimmobilien erzielt, 2020 waren es im Halbjahr durch Corona krisenbedingt -143,4 Mio. Euro Abwertungen. Das Finanzergebnis drehte ins Plus, die Mieterlöse blieben etwa gleich, teilte das Unternehmen mit.

Die Wertsteigerungen entfielen großteils auf Büroobjekte in Österreich und Deutschland und würden das anhaltend dynamische Marktumfeld reflektieren, erklärte die IMMOFINANZ AG am Montagabend. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) verbesserte sich dementsprechend signifikant von minus 83,6 Mio. auf plus 155,9 Mio. Euro.

Das Ergebnis aus der Immo-Entwicklung drehte ebenfalls ins Plus, von -16,7 Mio. Euro auf 22,0 Mio. Euro, Grund waren vor allem positive Bewertungseffekte beim Büroprojekt in Düsseldorf. Immo-Verkäufe wurden im Halbjahr im Umfang von 148,6 Mio. Euro getätigt, wobei es sich vornehmlich um ältere Büroobjekte in Warschau und Budapest handelte.

Der Portfolioausbau wird - nach Akquisitionen in Bukarest und Italien in den letzten Monaten - fortgesetzt, so das Unternehmen: Die Pipeline für Akquisitionen und Projektentwicklungen habe ein Volumen von über einer Milliarde Euro.

Die Mieterlöse lagen von Jänner bis Juni bei 145,0 Mio. Euro, annähernd so viel wie ein Jahr davor (146,2 Mio. Euro).

Die Ergebnisanteile aus Equity-Beteiligungen drehten von 6,4 Mio. auf 124,1 Mio. Euro, hieß es in einer Aussendung. Davon entfielen 121,8 Mio. Euro auf die s Immo (85,3 Mio. Euro Wertaufholung der Beteiligung aufgrund des gestiegenen Aktienkurses und 36,5 Mio. Euro auf den Ergebnisanteil) - die IMMOFINANZ hält eine Sperrminorität an der s Immo, doch wurde die geplante Übernahme abgeblasen, nachdem ein Kippen der Stimmrechtsbegrenzung in der Satzung der s Immo nicht möglich war; umgekehrt plant die s Immo eine Entflechtung und will den 13,4-prozentigen Anteil an der IMMOFINANZ noch heuer abstoßen, wie CEO Bruno Ettenauer erst am Montagvormittag in einem Aktionärs-Call erklärt hatte.

Das Finanzergebnis der IMMOFINANZ drehte heuer bis Juni durch die genannten Ergebnisanteile auf 91,6 (-42,4) Mio. Euro. Die Cash-Generierungsgröße FFO 1 aus dem Bestandsgeschäft (vor Steuern und inkl. Zinsabgrenzung für Anleihen) stieg um 7,7 Prozent auf 64,4 (59,8) Mio. Euro, höher als das Vorkrisen-Niveau von 2019. Der FFO 1 je Aktie sank wegen einer höheren Aktienzahl von 0,59 auf 0,52 Euro. Der Substanzwert EPRA NTA wuchs seit Jahresanfang um 7,8 Prozent auf 30,0 Euro je Aktie. Der Hauptversammlung am 19. Oktober wird wie berichtet für 2020 eine auf 0,75 Euro/Aktie erhöhte Dividende vorgeschlagen.

