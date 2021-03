IMMOFINANZ schraubt Angebot für S IMMO nach oben - Aktien weit im Plus

Geboten werden nun 22,25 Euro je Titel, Mitte März lautet das erste Angebot noch auf 18,04 Euro ja Aktie (inklusive Dividende). Die neue Offerte entspreche einem Aufschlag auf den sechsmonatigen S IMMO -Durchschnittskurs von 40,3 Prozent, teilte die IMMOFINANZ am Donnerstag mit. Am Donnerstag ging die S IMMO-Aktie an der Wiener Börse bei 19,80 Euro aus dem Handel.

Auch der neue Angebotspreis verstehe sich inklusive Dividende, so die IMMOFINANZ. Das heißt, sollte die S IMMO im Zeitraum zwischen dem nun getätigten Angebot und der Abwicklung dessen eine Dividende ausschütten, verringert sich der Angebotspreis um die jeweilige Dividende. Das erste Übernahmeangebot war vom Interessensverband für Anleger (IVA) Mitte März als "schwach" bezeichnet worden.

Die IMMOFINANZ hält aktuell bereits rund 26,5 Prozent an der S IMMO. Die S IMMO hält zudem 2.676.872 Stück eigene Aktien. Das Übernahmeangebot umfasse demnach den Erwerb aller übrigen Anteile, das sind 69,9 Prozent oder bis zu 51.432.587 Stück Aktien. Das Angebot soll aus den liquiden Mitteln der IMMOFINANZ sowie aus einem Fremdfinanzierungsrahmen in Höhe von 500 Mio. Euro finanziert werden.

Die IMMOFINANZ-Aktie gewinnt in Wien derzeit 0,83 Prozent auf 17,03 Euro. Für die S IMMO-Aktie geht es gar 11 Prozent hoch auf 22,00 Euro.

(Schluss) bel/cts

APA