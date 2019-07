IMMOFINANZ: Stärkeres Halbjahresergebnis dank neuer Immo-Bewertungen

Gründe sind das anhaltend sehr gute Marktumfeld in Österreich und Deutschland und positive Marktentwicklungen in CEE, teilte IMMOFINANZ am Dienstagabend mit. Der Halbjahresbericht ist für 28. August avisiert.

(Schluss) phs

ISIN AT0000809058 WEB http://www.immofinanz.com