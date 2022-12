Immofinanz stockte bei S Immo auf über 50 Prozent auf

Die börsenotierte Immofinanz AG hat von ihrer Kernaktionärin CPI Property Group Aktien erworben und hält nun 50 Prozent und eine Aktie an der S Immo. Der Kaufpreis belaufe sich auf 19,5 Euro pro Aktie, teilte die Immofinanz am Montagabend mit. Insgesamt zahlte die Immofinanz für die Aktien 337,5 Mio. Euro an CPI. Finanziert wurde der Kauf durch einen langfristigen Kredit, den CPI der Immofinanz zur Verfügung stelle. Der Kauf soll noch heuer abgeschlossen werden.

"Mit diesem Erwerb erreicht die Immofinanz ein langfristiges strategisches Ziel. Die Konsolidierung beider Unternehmen ist wertsteigernd, führt zu einer stärkeren Marktposition und ermöglicht die Realisierung von Synergien", erklärte Immofinanz-Vorständin Radka Doehring in der Aussendung.

pro

ISIN AT0000A21KS2 AT0000652250 WEB http://www.immofinanz.com http://www.simmoag.at