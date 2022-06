Immofinanz will bis zu 1,4 Millionen eigene Aktien zurückkaufen

Die börsennotierte Immofinanz will im Rahmen eines Rückkaufprogramms bis zu 1,387 Millionen eigene Aktien - rund 1 Prozent des Grundkapitals - erwerben. Der Rückkauf starte frühestens am 20. Juni und dauere längstens bis 31. Juli, teilte der Wiener Immobilienkonzern am Montag mit.

ISIN AT0000A21KS2 WEB http://www.immofinanz.com