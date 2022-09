Immopreise in Durchschnittslagen gebremst, in Spitzenlagen Anstieg

Sinkende Kaufkraft wegen der Inflation sowie steigende Zinsen dämpfen die Nachfrage nach Immobilien. In manchen Gegenden könnte es sogar Preisrückgänge geben. Allerdings gilt das vor allem für unterdurchschnittliche bis mittlere Lagen. Bei Guten bis sehr guten Lagen werde es hingegen kaum einen Nachfragerückgang geben, erwartet das Makler-Netzwerk Engel & Völkers. In Summe zeichne sich 2022/2023 eine "gesunde Marktkorrektur" am Immobilienmarkt ab.

Da es im ersten Halbjahr eine massive Teuerung gab, gehen die Experten davon aus, dass trotz des Abschwungs im zweiten Halbjahr "die Preiszuwächse in Summe für das Jahr 2022 immer noch beträchtlich sind und voraussichtlich im höheren, einstelligen Prozentbereich liegen werden". Die Anzahl der Wohnungsverkäufe dürfte aber im Vergleich zum Vorjahr stagnieren.

tsk/bel