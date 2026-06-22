Immovable Properties Sofia REIT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Immovable Properties Sofia REIT hat am 19.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,360 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Immovable Properties Sofia REIT 0,1 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 72,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,5 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at