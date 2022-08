Immowelt: Nur noch moderate Preissteigerungen für Eigentumswohnungen

BERLIN (Dow Jones)--Eigentumswohnungen haben sich in vielen deutschen Großstädten innerhalb der vergangenen zwölf Monate erneut verteuert. In den hochpreisigen Städten ist allerdings es zu einem Ende des Immobilienbooms gekommen. Das ergab eine Auswertung der inserierten Angebote von 69 Großstädten durch das Immobilienportal Immowelt. In den Metropolen gab es demnach moderate Preissteigerungen unterhalb der Inflationsrate.

In den vergangenen sechs Monaten hat sich mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine und den Zinssteigerungen die Verteuerung verlangsamt. Insgesamt lag der prozentuale Preisanstieg bei Eigentumswohnungen in 16 von 69 untersuchten Großstädten innerhalb der vergangenen zwölf Monate unter der Inflationsrate von 6,7 Prozent im selben Zeitraum.

Die Zuwächse in München und Frankfurt lagen bei je 3 Prozent. In Berlin, Hamburg und Freiburg stiegen die Preise um je 6 Prozent und damit geringer als die Inflationsrate im selben Zeitraum. Die Zuwächse lagen in Heidelberg bei 8 Prozent sowie in Potsdam und Augsburg bei jeweils 10 Prozent.

Preissprünge in günstigen Großstädten

Zu den höchsten Preissprüngen kam es dagegen vor allem in günstigen Großstädten. Spitzenreiter war Bochum, wo sich der Quadratmeterpreis von Eigentumswohnungen um 21 Prozent erhöhte. In Solingen stiegen die Preise um 20 Prozent und in Mönchengladbach um 19 Prozent.

"Allerdings sind die Preisanstiege in vielen untersuchten Großstädten zum Großteil noch auf die letzten Monate des Jahres 2021 zurückzuführen. Dagegen haben der Zinsanstieg für Baudarlehen, die hohe Inflation sowie die Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine zuletzt vielerorts für ein deutliches Abflachen der Preiskurven gesorgt", erklärte Immowelt. Vor allem aufgrund der gestiegenen Zinsen sei Wohneigentum in vielen Städten für Normalverdiener nicht mehr leistbar, was in einer sinkenden Nachfrage resultiere.

Demnach sind im zweiten Quartal dieses Jahres deutschlandweit die Anfragen für Kaufimmobilien, die auf dem Immobilienportal inseriert wurden, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent gesunken.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2022 05:04 ET (09:04 GMT)