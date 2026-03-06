|
ImmuCell stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ImmuCell hat am 04.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,31 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,55 Prozent auf 7,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7,8 Millionen USD gelegen.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,120 USD gegenüber -0,260 USD im Vorjahr verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 27,64 Millionen USD – ein Plus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem ImmuCell 26,49 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
