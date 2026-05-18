Immuneering A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Immuneering A hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Immuneering A ein EPS von -0,420 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at