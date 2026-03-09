Immuneering A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Immuneering A stellte am 06.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Immuneering A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,580 USD je Aktie gewesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,270 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -2,040 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at