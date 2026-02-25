ImmunityBio hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ImmunityBio ließ sich am 23.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ImmunityBio die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,06 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 407,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 7,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,380 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,620 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat ImmunityBio 113,29 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 668,59 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14,74 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at