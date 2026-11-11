ImmunityBio mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ImmunityBio lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,17 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 48,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ImmunityBio 32,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at